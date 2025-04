Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello battendo Helena: percentuali e prime parole

La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa lunedì 31 marzo 2025 con un colpo di scena: Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa, ha conquistato il titolo, superando in finale la modella brasiliana Helena Prestes. La vittoria è stata sancita dal pubblico con il 52,13% dei voti, un margine risicato che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello

Nata a Roma il 17 luglio 1987, Jessica Morlacchi ha iniziato la sua carriera musicale in giovane età, fondando nel 1998 la band Gazosa. Il gruppo ha raggiunto la notorietà vincendo Sanremo Giovani nel 2001 con Stai con me (Forever) e dominando le classifiche estive con il brano www mi piaci tu Dopo un periodo di allontanamento dalle scene a causa di problemi personali, Jessica è tornata alla ribalta partecipando a vari programmi televisivi, fino ad approdare al Grande Fratello nel 2024.

Le prime parole di Jessica Morlacchi dopo la vittoria al Grande Fratello

Subito dopo la proclamazione, Jessica ha espresso la sua incredulità e gratitudine attraverso un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello:​

Io non ci sto capendo nulla, penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare. Posso dire solo grazie, grazie a ognuno di voi, tutti voi che avete creduto in me. Mi avete fatto un regalo pazzesco, sono felicissima. Ora piano piano realizzo, ciao. ​

La dedica speciale al cane Camillo

Tra le prime azioni di Jessica dopo la vittoria, spicca una dedica particolarmente sentita al suo fedele compagno a quattro zampe, Camillo. Nelle sue Instagram Stories, ha condiviso una foto del cane accompagnata dalle parole:​

Ti dedico tutto amore mio. Ti amo. Mamma J.​

Il percorso di Jessica Morlacchi nella Casa del Grande Fratello

Il cammino di Jessica all’interno della Casa non è stato privo di ostacoli. Inizialmente, ha affrontato momenti di difficoltà che l’hanno portata a lasciare temporaneamente il reality l’8 gennaio 2025, in seguito a un provvedimento disciplinare. Tuttavia, il sostegno del pubblico le ha permesso di rientrare in gioco, dimostrando una resilienza e una determinazione che l’hanno condotta fino alla vittoria finale.

La serata conclusiva ha visto Jessica confrontarsi con Helena Prestes in un testa a testa emozionante. Il pubblico ha premiato Jessica con una lieve maggioranza, evidenziando quanto il suo percorso abbia colpito e coinvolto gli spettatori. Helena, pur non conquistando il titolo, ha ricevuto apprezzamenti per la sua autenticità e il suo spirito combattivo.

Il montepremi e la scelta solidale di Jessica Morlacchi

Oltre al titolo, Jessica ha ottenuto un montepremi di 100.000 euro. Dimostrando una sensibilità particolare, ha deciso di devolvere metà della somma a un’associazione che si occupa di bambini, sottolineando l’importanza di supportare cause benefiche e restituire parte della fortuna ricevuta.