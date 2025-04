Concorrenti The Couple: nel cast figli d’arte, ex veline e sorprese, ecco tutti i protagonisti

Cresce l’attesa per il debutto di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality targato Mediaset che andrà in onda stasera, lunedì 7 aprile in prima serata su Canale 5, condotto da Ilary Blasi. Un format inedito che promette scintille, con in palio un montepremi da un milione di euro da conquistare in due. A fianco della conduttrice, nel ruolo di opinionisti, ci saranno Francesca Barra e Luca Tommassini.

Concorrenti The Couple: tutti i nomi ufficiali

Nelle ultime ore è stato svelato il cast ufficiale del programma: otto coppie – tra relazioni vere, legami familiari e inedite alleanze – pronte a mettersi alla prova tra affinità, strategia e sopravvivenza televisiva.

A destare grande curiosità è la partecipazione di Jasmine Carrisi, 24 anni, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, in coppia con Pierangelo Greco, suo ex fidanzato ed esperto make up artist. Un’accoppiata inedita che promette tensioni e rivelazioni. “Sono molto tranquilla, pensavo di avere l’ansia a questo punto ma no, sono felice. Ho un po’ timore di mettermi a nudo davanti a tutti”, ha dichiarato Jasmine a Mattino Cinque News.

Un’altra coppia reale è quella formata da Manila Nazzaro, ex Miss Italia, e Stefano Oradei, ballerino e suo marito da quasi un anno. “Sarà un gioco basato sull’affinità e, da quel punto di vista, è la cosa che meno ci preoccupa”, ha detto Manila a Pomeriggio Cinque, annunciando di voler affrontare il reality con leggerezza e spirito sportivo.

In gara anche la pugile olimpionica Irma Testa, medaglia di bronzo a Tokyo 2020, che parteciperà con la sorella maggiore Lucia, altrettanto appassionata di boxe.

Stesso legame familiare per le attrici Brigitta e Benedicta Boccoli, che hanno rivelato a Verissimo un mix di entusiasmo e incoscienza: “Noi andiamo allo sbaraglio, capito? Ci siamo fidate. Speriamo bene”.

Non mancano le sorprese: due ex veline bionde di Striscia la Notizia, Elena Barolo e Thais Wiggers, parteciperanno insieme come coppia di amiche. “Siamo un’esplosione di entusiasmo, positività, allegria, e questa sarà la nostra forza”, ha affermato Wiggers.

A completare il quadro, Antonino Spinalbese, hairstylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, sarà in gara ma ancora senza partner definita. “Sicuramente scapperò per un po’, ovviamente con mia figlia”, ha raccontato a Pomeriggio Cinque, riferendosi a Luna, nata dalla sua relazione con la showgirl argentina.

Il mix di personaggi famosi, legami familiari, amori passati e rivalità sottili rende The Couple uno dei programmi più attesi della stagione. Con otto coppie pronte a tutto pur di conquistare il pubblico – e il montepremi da sogno – la tensione è alle stelle ancora prima della prima puntata. Ilary Blasi si prepara a tenere le redini di un’avventura che promette di far parlare a lungo.