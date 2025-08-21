Sfera Ebbasta si è lasciato con Angelina? Cos’è successo

I fan di Sfera Ebbasta e Angelina si stanno facendo sempre più domande: è davvero finita tra i due? Gli indizi continuano ad accumularsi, e l’ultimo arriva direttamente dalle Stories pubblicate dal rapper, che sembrano alimentare i sospetti su una possibile rottura.

Un amore nato per caso: il colpo di fulmine tra Sfera Ebbasta e Angelina

La storia tra Sfera Ebbasta e Angelina Lacour è cominciata in modo del tutto inaspettato, con un semplice commento a una storia su Instagram. Lei aveva reagito a una foto del rapper insieme alla madre, e da quel momento è iniziato un fitto scambio di messaggi.

I due non si conoscevano di persona, ma avevano già sentito parlare l’uno dell’altra. L’incontro vero e proprio è avvenuto poco dopo a Ibiza, dove Angelina viveva. Era il 30 giugno 2019, una data rimasta impressa per entrambi.

“Eravamo in spiaggia. L’ho vista in costume e non me ne sono andato più”, ha raccontato lui. Da lì è nato tutto in modo spontaneo, senza forzature: si sono frequentati, viaggiando tra Italia e Spagna, seguendo solo il desiderio di stare insieme. Nonostante nessuno dei due fosse abituato a relazioni durature, hanno capito presto che questa volta era diverso. “Il tempo passava e c’era solo lei”, ha ammesso Sfera, mentre Angelina ha spiegato che il continuo bisogno di vedersi è stato il segnale più chiaro del sentimento che li univa. Un amore dal quale è nato anche un figlio.

Segnali di crisi? I sospetti

Negli ultimi giorni, sia lui che lei hanno condiviso contenuti piuttosto ambigui. La scorsa settimana, Angelina aveva pubblicato una foto con un messaggio di ringraziamento, ma senza citare Sfera. Ora è toccato a lui fare qualcosa di simile: una foto con il suo “squad” — cioè le persone a lui più care — accompagnata dalla scritta “MY SQUAD”. Nello scatto appare anche suo figlio, ma della compagna nemmeno l’ombra.

Questa assenza non è passata inosservata. Subito sono partite le ipotesi: semplice caso o segnale che la storia tra i due sia giunta al termine? Al momento, nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito nulla, ma in rete il dibattito è aperto.

C’è chi pensa che si tratti solo di un momento di pausa o di una scelta di privacy, ma altri credono che le cose siano cambiate davvero. Resta da vedere se nei prossimi giorni arriveranno chiarimenti o se i due continueranno a mantenere il silenzio.