Serale di Amici 24, svelato il nuovo studio: la reazione dei concorrenti

Il conto alla rovescia è terminato: il Serale di Amici 24 è pronto a debuttare sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. In attesa del grande evento, gli allievi hanno avuto l’opportunità di visitare in anteprima il nuovo studio che li ospiterà durante le esibizioni serali. Le reazioni sono state cariche di emozione e stupore, segnando l’inizio di una fase cruciale del talent show.

Il nuovo studio del Serale di Amici 24​

A pochi giorni dall’inizio del Serale, gli allievi di Amici 24 sono stati invitati a scoprire il nuovo studio che farà da cornice alle loro performance. L’ambiente, rinnovato e all’avanguardia, ha suscitato reazioni entusiaste tra i ragazzi. In un video condiviso sui canali ufficiali del programma, si possono vedere i volti sorpresi e commossi degli allievi mentre esplorano il palco che li vedrà protagonisti nelle prossime settimane.

La struttura dello studio è stata progettata per esaltare le performance dei talenti in gara, con tecnologie di ultima generazione e scenografie spettacolari. Ogni dettaglio è stato curato per offrire al pubblico uno spettacolo indimenticabile e per mettere in risalto le capacità artistiche degli allievi.​

La fase Serale di Amici 24 prevede la suddivisione degli allievi in tre squadre, ciascuna guidata da coppie di docenti. La prima squadra a calcare il nuovo palco sarà quella capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Questa coppia di insegnanti ha già dimostrato nelle precedenti edizioni una forte sintonia e una strategia vincente nel valorizzare i propri allievi. ​

Le altre due squadre saranno guidate rispettivamente da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e da Anna Pettinelli insieme alla new entry Deborah Lettieri. Questa suddivisione promette sfide avvincenti e un alto livello di competizione, con ogni squadra determinata a portare i propri talenti alla vittoria.

Con un nuovo studio mozzafiato, squadre agguerrite e una giuria d’eccezione, il Serale di Amici 24 si preannuncia come uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. L’appuntamento è per sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, per vivere insieme emozioni, sfide e spettacolo. A seguire le immagini dello studio.