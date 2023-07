Il trash bandito dal GF Vip, che nella nuova ottica di Pier Silvio Berlusconi sarà destinato ad una rivoluzione radicale a partire dalla nuova opinionista. Selvaggia Lucarelli ha commentato in queste ore proprio l’ultima indiscrezione sul reality di Canale 5 in partenza tra poco più di un mese.

Selvaggia Lucarelli ed il commento sulla nuova opinionista del GF Vip

La giornalista Cesara Buonamici sarà davvero la sola opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip? A quanto pare sarebbe questa l’intenzione di Pier Silvio Berlusconi, stando ad una recente indiscrezione di Dagospia.

Ma ai fini del programma, la presenza del noto volto del Tg5 quanto potrebbe realmente giovare ed influenzare il reality stesso? A fare una sintetica ma precisa analisi è stata Selvaggia Lucarelli su Twitter:

La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del gf è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma.

Onestamente sono d’accordo (come spesso accade) con Selvaggia. Davvero un volto come Cesara Buonamici potrebbe essere funzionale allo scopo di Berlusconi jr.? Basterebbe la presenza della giornalista nel ruolo inedito di opinionista ad intrattenere? O il rischio è quello di far cadere nel trash anche un personaggio autorevole come lei? Io, sinceramente, qualche lecito dubbio me lo porrei.