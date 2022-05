Scontro tra Soleil Sorge e Antonella Elia: “Arrogante!” – VIDEO

L’apparente sodalizio tra Soleil Sorge e Antonella Elia è venuto meno proprio nell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show. Tutto sarebbe partito da un precedente scontro avvenuto in studio tra la Sorge e il pupo Gianmarco Onestini.

Soleil Sorge e Antonella Elia: è scontro!

Soleil Sorge ha dato zero all’esibizione di Gianmarco Onestini e Mila Suarez. Una votazione poco gradita da Antonella Elia, secondo la quale una performance non andrebbe mai giudicata in tal modo.

La Elia ha apprezzato molto la storia personale di Mila Suarez narrata da Gianmarco Onestini, motivo per il quale non ha gradito la votazione della collega alla quale ha dato dell’arrogante. Proprio la Sorge ha ribattuto:

Io do zero perché sono un giudice e zero è parte dei voti da dare. Tu hai dato 10 e non dovevi dare 10 perché loro non rappresentano un percorso a La Pupa e il Secchione Show da 10 quindi semmai stai sbagliando tu Antonella e su questo chiudo.