Giulia Stabile, ex ballerina di Amici, si è resa protagonista di uno scivolone non indifferente per il quale ha chiesto scusa su Instagram. Il fatto increscioso che ha coinvolto Giulia è accaduto a Londra, dove sta trascorrendo un piacevole soggiorno estivo condiviso proprio sul suo profilo social.

Scivolone per Giulia Stabile, sommersa dagli insulti: le scuse

Tuttavia, la ballerina che rivedremo presto a Tu si que vales, si è resa protagonista di uno scivolone per il quale ha preferito scusarsi pubblicamente. Tra le sue Stories, infatti, molti utenti hanno notato la “gaffe” realizzata dalla giovane e non hanno perso tempo per attaccarla in maniera molto violenta, come spesso purtroppo accade in questi casi.

In un video postato, Giulia era intenta ad imbrattare il muro dedicato alle vittime del Covid, scrivendo il suo nome all’interno di uno dei cuori rossi. La pagina Very Inutil People ha riportato la segnalazione di una utente che faceva notare i fatti.

Raggiunta dalla pioggia di critiche, Giulia Stabile è stata costretta ad intervenire e scusarsi:

(Mi riferisco alla storia pubblicata ieri dove ho scritto il mio nome in un cuore rosso su un muro di Londra) Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che CHIARAMENTE non sapevo, alcuni ci tengano ad insultarmi direttamente ed insinuare qualcosa che non sono.

Giusto la tirata d’orecchie, ma come sempre, lo scivolone certamente commesso dalla giovane ballerina non giustifica la pioggia di offese ed insulti riservati all’ex volto di Amici.