Saro Mattia Taranto “parla” su Instagram prima di incontrare Lorenzo al GF: ecco lo strano post

Sarebbe proprio Saro Mattia Taranto, noto per il suo lavoro con il brand Alviero Martini, il “guru della moda” al centro delle recenti speculazioni riguardanti un presunto flirt con Lorenzo Spolverato, concorrente del Grande Fratello. Nonostante le smentite di Lorenzo, Saro ha deciso di raccontare la sua verità per mettere fine alle speculazioni.

Saro Mattia Taranto scrive su Instagram prima di incontrare Lorenzo al GF

“Mi sembrava giusto dire la mia verità per evitare che uscissero altre illazioni non vere”, ha dichiarato Saro in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv.

Saro ha rivelato che il loro incontro risale al 2 dicembre 2023, durante la prima milanese del film Runner. “Durante la serata Lorenzo si è mostrato particolarmente galante con me. Dopo l’evento abbiamo deciso di proseguire la serata insieme. Poi lui mi ha accompagnato a casa e in auto c’è stato un bacio tra di noi. Non è stato un bacetto tra amici ma qualcosa di più sentito”.

Tuttavia, Saro ha ammesso di non essersi sentito abbastanza coinvolto per proseguire una relazione. “Lui mi è sembrato una persona molto diversa da quello che ora vedo nella Casa. La spontaneità che ho visto mi è sembrata svanita nel reality”.

Questa sera, Saro farà il suo ingresso al Grande Fratello per un confronto diretto con Lorenzo. Un incontro che si preannuncia infuocato, dato che Saro ha recentemente pubblicato su Instagram la canzone “Look What You Made Me Do” di Taylor Swift, un singolo che esprime sentimenti di tradimento e vendetta.

Il significato dietro il post Instagram

Il brano scelto da Saro sembra essere un messaggio chiaro: “Look what you made me do”, ovvero “Guarda cosa mi hai fatto fare”. La canzone potrebbe essere un preludio a un confronto ricco di tensione e rivelazioni inaspettate.