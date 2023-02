Antonella Fiordelisi continua a non digerire la presenza di Micol Incorvaia nella Casa del Grande Fratello Vip: il motivo? La relazione passata con Edoardo Donnamaria, suo ex fidanzato prima del reality show.

Antonella e Micol accendono il web: “santarellina” e “pistolino” al GF Vip

Dopo averla accusata di fare la santarellina, Antonella ha continuato a parlare della sua “nemica” anche con Sarah Altobello: “Che poi lui (Edoardo) mi ha detto che gliel’ha data subito… a me sembrava tutta una santarellina che con Tavassi faceva la tipa che non si voleva lasciare andare. Lui mi ha detto che la vede solo come un’amica adesso”.

E se le fan di Micol puntano il dito sulle nuove affermazioni di Antonella, anche gli estimatori della Fiordelisi evidenziano le ultime dinamiche della Incorvaia.

Dopo la romantica cena con Tavassi, la bella sorella minore di Clizia, ha scherzato sulle dimensioni fisiche del suo ex fidanzato: “Vogliamo sfatare il mito di questo pistolino?”, ha scherzato Micol in cortiletto.

Entrambi i video hanno nuovamente acceso i fandom: voi da che parte state? Eccoli a seguire: