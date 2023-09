Elly Schlein attesissima ospite della prima puntata di Belve, in programma il prossimo 26 settembre. Questo il clamoroso “boom” lanciato nei giorni scorsi dal blog di Davide Maggio. La segretaria del PD si sarebbe confrontata con la padrona di casa Francesca Fagnani. Ma nelle ultime ore qualcosa sarebbe andato storto.

Elly Schlein cambia idea: non sarà a Belve, perché?

Salta l’ospitata di Elly Schlein a Belve. Ma qual è il motivo? A svelarlo è questa volta TvBlog, che parla di uno slittamento della prima puntata del programma, da martedì 26 settembre alla settimana successiva, ovvero il 3 ottobre. Ufficialmente “per ragioni organizzative”.

Il ritardo, come spiega il sito televisivo, sarebbe da ricondurre alla mancata consegna dello studio nei tempi inizialmente previsti. Al suo posto, il 26 settembre andrà in onda Una, nessuna, centomila in Arena.

In realtà, qualcosa sarebbe andato storto proprio nella partecipazione di Elly Schlein al programma. Ecco cosa scrive in merito TvBlog:

Pare infatti, secondo quanto apprendiamo, che Elly Schlein abbia deciso di non accettare l’invito di Francesca Fagnani. L’attuale segretaria del PD quindi avrebbe cambiato idea. Probabilmente qualcuno le ha fatto notare che lo stile puntuto di questa trasmissione mal le si addiceva. Consigli interni o esterni che siano, pare che la nuova serie del varietà di Rai2 dovrà rinunciare alla partecipazione di Elly Schelin. Che forse accetterà in futuro ospitate televisive in programmi più squisitamente politici. Sappiamo benissimo che Belve non si limita all’attività professionale della sua vittima, ma sconfina anche nella sua vita privata. Forse però questo è un dettaglio che era sfuggito all’attuale segretaria del PD e qualcuno glielo avrà fatto notare.

Ma a mettere un po’ di pepe ci ha pensato Davide Maggio che ha ricondiviso la notizia del collega Giuseppe Candela. Quest’ultimo, infatti, sosteneva che il vero motivo dietro la saltata ospitata della Schlein fosse legato al presunto fastidio dopo la notizia lanciata online dal blog di Davide Maggio. Che sul social X ora commenta:

Ah, se sapeste cosa è successo dopo il BOOM sulla sua partecipazione a #Belve!!!

Verrà fuori la verità?