La frase sull’aborto pronunciata da Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip ha sollevato numerose opinioni e commenti contrari. Dopo Selvaggia Lucarelli anche Sabrina Ferilli ha detto la sua sulla questione.

Alfonso Signorini parlando del cane di Giucas Casella ha detto il suo punto di vista – discutibile – sull’aborto:

Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani non ci interessa.

Una presa di posizione, quella del conduttore del GF Vip, che ha esteso a tutto il reality show e forse anche oltre, con un “noi” che tuttavia potrebbe non coinvolgere proprio tutti.

E sui social è proprio quel “noi” che ha urtato coloro che hanno posizioni ben differenti, comprese – appunto – noi.

Dopo le parole di Selvaggia Lucarelli anche Sabrina Ferilli ha commentato:

Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne.



E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che “Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!”.



Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo.