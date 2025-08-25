Rose Villain irriconoscibile prima di diventare famosa: le foto

Oggi la conosciamo come Rose Villain, artista di punta del panorama musicale italiano, celebre per il suo stile originale e per i caratteristici capelli blu. Ma com’era Rosa Luini prima di diventare famosa? Le immagini del passato raccontano di una ragazza molto diversa: look semplice, capelli lunghi e castani, viso acqua e sapone. Una giovane donna con un sogno ben preciso nel cuore (trovi le foto nel video a inizio articolo).

Cresciuta a Milano, Rose è figlia di un noto architetto. Prima ancora di sfondare nella musica, il suo obiettivo era quello di diventare attrice. Per inseguire questo sogno si trasferisce negli Stati Uniti, dove frequenta la New York Film Academy. Proprio negli USA, però, scopre la sua vera passione: la musica.

I primi passi nella musica: dagli esordi a Elvis

Tra il 2016 e il 2020 Rose pubblica diversi singoli in lingua inglese, tra cui Get the Fck Out of My Pool e Goodbye, cercando di costruirsi un’identità artistica e guadagnare visibilità. La svolta arriva nel 2021 con Elvis, il brano realizzato in collaborazione con Gué Pequeno. È con questa canzone che il grande pubblico inizia a notarla. E con lei, anche il suo look cambia radicalmente: compaiono i famosi capelli blu, diventati un tratto distintivo.

Da quel momento in poi la sua carriera accelera. Lavora con artisti come Rosa Chemical, Tony Effe, Salmo, Gué e Achille Lauro. Proprio con quest’ultimo, nel 2023, pubblica Fragole, brano che ottiene un enorme successo e scala le classifiche italiane.

Sanremo, hit e successi recenti

La vera consacrazione arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo, prima nel 2024 con Click Boom, un singolo che la proietta nel mondo delle hit da classifica. L’anno successivo, Rose Villain torna sul palco dell’Ariston con Fuorilegge, brano che diventerà l’inno ufficiale del Pride di Roma 2025.

Tra collaborazioni di peso, album apprezzati dalla critica e uno stile unico, oggi Rose Villain è considerata una delle artiste più interessanti e complete della scena musicale italiana.