Moglie e figlie di Raoul Bova, chi sono? Rocio Munoz Morales, originaria di Madrid, è una poliedrica artista che ha fatto incursioni in diverse sfere dello spettacolo: attrice, ballerina e modella. Il suo nome è noto da oltre dieci anni anche per la sua relazione con l’attore. Scopriamo qualcosa di più sulla loro storia e la nascita delle loro due bambine.

È sul set del film “Immaturi: il viaggio”, che Rocio Munoz Morales ha conosciuto Raoul Bova nel 2011. La passione tra i due è nata successivamente, quando l’attore ha divorziato dalla sua ex moglie Chiara Giordano.

Dalla loro relazione sono nate due figlie: Luna nel 2015 e Alma nel 2018 (l’attore aveva già due figli dal suo precedente matrimonio). Nonostante siano circolate voci su un possibile matrimonio nel corso degli anni, al momento non lo hanno ancora celebrato.

Raoul Bova ospite di Belve, ha parlato della compagna:

Abbiamo superato a volte lo scetticismo sulla nostra storia, a volte qualche attacco, e devo dire che siamo andati avanti bene e credendo in noi stessi. Le cose, quando si lascia passare il tempo e si dimostrano con i fatti, funzionano.

Io conquistatore? Evito di creare situazioni che possono diventare ambigue. Non ci provo ma neanche do l’opportunità di provarci ad alcune persone. Con amiche o conoscenti non cerco mai di creare una situazione ambigua.