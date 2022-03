Roberta Morise è una concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi. Proprio stasera, in occasione della seconda puntata, l’ex fidanzata di Carlo Conti entrerà in gioco. Intervistata dai colleghi di Novella 2000, la showgirl ha svelato di non avere particolari paure.

Roberta Morise all’Isola dei Famosi svela se c’è un naufrago che teme

Non ho paura perché sono sempre stata una donna che non si tira mai indietro di fronte a grandi sfide professionali e umane, come in questo caso. Non vedo l’ora di essere in Honduras anche perché la spiaggia e il mare rappresentato le mie origini. Sono nata in Calabria, e il mare e la sabbia, questi scenari pazzeschi, sono sempre stati la mia seconda casa.

E per quanto riguarda la distanza dal compagno Giulio Fratini, rivela:

Lui non è geloso di mandarmi da sola all’Isola perché si fida di me, come io mi fido di lui. Devo dire che uno dei punti saldi della nostra storia d’amore è proprio la fiducia. Poi un pizzico di gelosia non fa mai male, anzi ci sta. Posso dirle che entrambi non siamo affatto gelosi e sono sicura che se dovrò lasciarlo in Italia per qualche mese, questa istanza rafforzerà il nostro legame.

Roberta Morise ha parlato anche del cast di naufraghi dell’Isola, svelando di non temere nessuno in particolare:

Partendo dal presupposto che con tutti i concorrenti non mi sono mai frequentata, ma li conosco solo da spettatrice. Quindi, non saprei chi potrebbe darmi filo da torcere. Io da parte mia farò squadra con ciascuno di loro. Chi mi conosce sa che nella vita di tutti i giorni sono una persona estremamente socievole, non riesco a instaurare empatia con chi è altezzoso. Penso non ci sia nessuno con il quale possa litigare, almeno spero. La mia Isola sarà spericolata, divertente e fresca. Non vedo l’ora di essere me stessa e raccontare al pubblico chi sono realmente. Finora il mio pubblico, nei vari programmi tv, mi ha vista in una veste istituzionale. Insomma ho sempre avuto un ruolo legato a quello che era la scaletta o un copione. All’Isola sarò Roberta di tutti i giorni, come mi vive il mio fidanzato Giulio, la mia mamma Lina, come mi vivono tutte le persone che mi sopportano e supportano ogni giorno.