Tra Gemma Galgani e Paola, due dame del trono over di Uomini e Donne, non scorre da tempo buon sangue. Da mesi, esattamente da quando avevano nutrito un interesse per lo stesso uomo, battibeccano senza sosta. Adesso sembra essersi ripetuto lo stesso copione già visto.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne tra Gemma e Paola

Scintille in quel di Uomini e Donne tra Gemma e Paola. Ancora una volta le due dame del trono over si ritrovano a contendersi lo stesso uomo. Si tratta di Elio, il cavaliere diviso tra le due donne.

Al termine di una lunga discussione con Paola ed Elio protagonisti, i due volti del trono over di Uomini e Donne hanno fatto ritorno al proprio posto, lasciando la scena a Gemma.

Proprio mentre la Galgani stava per accomodarsi è giunta la stoccata da parte di Paola: “La verità è che Elio vorrebbe una donna esteticamente come me, ma affamata come lei”, ha detto, riferendosi alla dama torinese.

Le due donne hanno quindi avuto un faccia a faccia molto intenso durante il quale proprio Gemma ha sbottato: “Ti strappo i capelli uno a uno!”.

Dopo la sfuriata, ad intromettersi è stato anche Armando, che ha invitato la Galgani a non abbassarsi ai livelli di Paola, consigliandole di scusarsi.