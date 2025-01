Rissa tra Helena e Ilaria al GF: i retroscena shock della lite, parlano Lorenzo ed Eva – VIDEO

La notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre, la Casa del Grande Fratello 2024 è stata teatro di uno scontro che ha lasciato tutti senza parole. Helena Prestes e Ilaria Galassi sono state protagoniste di una lite tanto violenta da costringere la regia a censurare l’audio e le immagini.

Ecco cosa è successo durante la rissa tra Helena e Ilaria

L’episodio, seppur non trasmesso, ha trovato spazio nei racconti dei concorrenti e ha scatenato reazioni sia dentro che fuori dalla Casa. La produzione, intanto, deciderà martedì 7 gennaio se prendere provvedimenti, mentre Helena ha chiesto la squalifica immediata di Ilaria.

La tensione è esplosa durante la diretta, quando Helena Prestes ha criticato Ilaria Galassi per una domanda fatta al figlio, insinuando dubbi sulla fedeltà del padre. Questo commento ha mandato Ilaria su tutte le furie, portandola a gridare contro Helena di non nominare mai più suo figlio.

Secondo i racconti di altri gieffini, come Chiara Cainelli, la situazione è degenerata al punto che Ilaria avrebbe tentato di mettere le mani addosso a Helena. A quel punto, un’autrice è intervenuta ordinando a Ilaria di recarsi immediatamente in confessionale.

I retroscena raccontati dai concorrenti

Nonostante la censura, alcuni gieffini hanno rivelato dettagli importanti sull’accaduto. Lorenzo Spolverato, che ha assistito alla scena, ha raccontato:

Era nera. Ho dovuto prenderla di peso per portarla in confessionale. La grande sorella (l’autrice, ndr) le urlava: ‘Ilaria, Ilaria in confessionale, subito!’

Stefania Orlando, presente durante la discussione, ha aggiunto che Ilaria era già visibilmente nervosa dall’inizio della puntata.

Anche Eva Grimaldi ha riportato un dettaglio inquietante:

Il giorno prima mi aveva confidato: ‘Eva, io da sola ho paura perché mi conosco, parto e boom’.

Ascoltate cosa dice Lorenzo dell’aggressione di Ilaria ad helena l’altra sera! “L’ho dovuta prendere di peso per portarla al confessionale” pensate solo a quanto è stata aggressiva#grandefratello #heleners pic.twitter.com/yGhxrABPq6 — babi. 10 (@ba0bi10) January 1, 2025

Helena Prestes chiede la squalifica

A seguito dell’accaduto, la Prestes ha chiesto che Ilaria venga squalificata per l’aggressione, sostenendo che il gesto è inaccettabile. Paradossalmente, anche Ilaria sembrerebbe desiderare un provvedimento per poter lasciare il reality, come confidato ai compagni.

L’appuntamento con il verdetto è fissato per martedì 7 gennaio, quando il Grande Fratello prenderà una decisione ufficiale. Intanto, il pubblico resta diviso: c’è chi sostiene che certi comportamenti debbano essere puniti e chi, invece, giustifica l’esplosione emotiva di Ilaria.