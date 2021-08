Giulia Stabile è stata paparazzata al mare contro la sua volontà. La vincitrice di Amici 20 si è trovata a dover fare i conti con degli scatti privati piazzati in rete. E, proprio per questo motivo, ha fatto una esplicita richiesta ai fan.

Ehi, sto vedendo che sta girando una foto che mi è stata scattata da qualcuno oggi al mare, vi posso chiedere di aiutarmi a smettere di divulgarla e se l’avete postata per piacere di eliminarla. Grazie in anticipo, spero capiate.

E se alcuni fan hanno compreso la richiesta di Giulia Stabile:

Lola sto facendo di tutto sto contattando fan page in privato sto scrivendo nei commenti che dobbiamo darti rispetto e che devono eliminare quelle foto qualunque sia il motivo, altrimenti segnalo le foto se sarò costretta e questione di privacy

Altri l’hanno invitata a farsene una ragione in modo materno:

Purtroppo non sarà né la prima né l’ultima volta, siete dei personaggi pubblici e questo è il rovescio della medaglia. Non ti nascondere Giulietta, non ne hai bisogno,sforzati di accettare anche questo, che sei BELLISSIMA!!! Da mamma sono con te e condivido il tuo pudore❤️

— Tamyx75 (@Tamyx751) August 20, 2021