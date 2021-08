Giulia Stabile intervistata da DiPiù TV oltre a parlare del suo ruolo ad Amici 21 e Tu si que vales, ha detto se andrà a convivere con Sangiovanni oppure no.

Mi sembra prematuro parlare di convivenza, siamo molto giovani e il lavoro ci sta prendendo tantissimo Tra l’altro la sua base è soprattutto Milano, la mia è Roma. Tuttavia appena possiamo ci vediamo. Ho anche conosciuto la sua famiglia, ho trascorso momenti bellissimi nelle zone in cui è cresciuto in Veneto. I suoi genitori mi hanno accettato come una figlia. È stato molto bello. Sì, sono molto innamorata di lui.

La vincitrice di Amici 20 ha svelato che tornerà pure tra i banchi di scuola a settembre per conquistare la maturità.

E per quanto riguarda Maria De Filippi ha confidato:

Vorrei dirle grazie, anche se magari sembra banale. Maria mi è sempre stata vicino, come del resto è stata vicino agli altri ragazzi del talent. Lei è una donna come noi, non mi sono mai sentita “giudicata”, solo capita. Non si mette su un piedistallo, non critica, accompagna. E soprattutto devo a lei se oggi sono così, sicura di me e di ciò che voglio dalla vita.