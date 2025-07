Raoul Bova, come sta oggi l’attore dopo il ciclone mediatico

Come sta oggi Raoul Bova dopo il ciclone mediatico che l’ha coinvolto?

Dopo lo scandalo legato alla diffusione di chat e messaggi con Martina Ceretti, per Raoul Bova è iniziato un periodo difficile sotto il profilo mediatico e personale. Mentre la famiglia è sotto i riflettori, è emersa una notizia che riguarda Rocío Muñoz Morales. La compagna dell’attore è stata fotografata mentre varcava l’ingresso di una chiesa in Sardegna, accompagnata da sua madre, con espressione affranta, alla ricerca di conforto spirituale.

Il ruolo centrale della famiglia di Bova nella crisi

Come riportato dal settimanale Chi, al fianco di Raoul Bova in questo momento fragile non ci sarebbero solo le figlie. Luna e Alma (di 9 e 7 anni), ma anche una presenza significativa del passato: Chiara Giordano, sua ex moglie. La donna – madre di Alessandro e Francesco, ormai ventenni – sarebbe rimasta vicina all’attore, conoscendone pregi e difetti, in un gesto descritto come affettuoso e consolatorio.

Rocío e la fede: una forza nei momenti bui

Le foto diffuse dal settimanale mostrano Rocío seguita da sua madre mentre entra in chiesa: un’immagine di intimità e fragilità. “La fede l’ha sempre sostenuta” continuano le fonti di gossip, sottolineando che l’attrice “sta soffrendo molto” per l’evoluzione rapida degli eventi, da cui non si aspettava di essere travolta.

Una famiglia unita… nonostante tutto

La presenza simultanea di Chiara Giordano, delle figlie di Bova con Rocío, e quest’ultima in preghiera con la madre sembra ricomporre – almeno simbolicamente – una rete di affetti capace di offrire sostegno reciproco.

Un passato che torna a essere rilevante

La storia di Raoul Bova e Chiara Giordano è stata segnata da tensioni pubbliche nel 2013, al momento della separazione. La madre di Chiara, Annamaria Bernardini De Pace, pubblicò una lettera aperta definendo l’attore un “genero degenerato”, riferendosi implicitamente al rapporto con Rocío. L’attore, però, ha sempre negato tradimenti, sostenendo che il legame con la showgirl spagnola si fosse sviluppato solo dopo la fine del matrimonio, e che le accuse fossero speculazioni mediatiche dolorose, sopratutto per i figli.

Storie di un legame “separati di fatto”

L’avvocato di Bova ha confermato che l’attore e Rocío Muñoz Morales vivono separati di fatto da diverso tempo, pur alternandosi nella cura delle bambine. Una convivenza formale che mantiene il focus sulle figli, anche se il rapporto sentimentale sembra ormai superato nonostante non ci sia stato matrimonio