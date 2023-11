Randi Ingerman è un’attrice e modella statunitense naturalizzata italiana, nata a Filadelfia nel 1967. La sua famiglia è di religione ebraica. Ha iniziato la sua carriera in Italia negli anni ’80, diventando famosa per uno spot della vodka Keglevich e per alcuni film e fiction: scopriamo se ha dei figli ed un marito.

Randi Ingerman, marito e figli: carriera e vita privata

Randi Ingerman non ha figli, anche se ha avuto il desiderio di diventare madre. Ha rivelato di aver sofferto di tre aborti spontanei e di avere problemi di salute che le hanno impedito di avere una gravidanza naturale.

Randi Ingerman è stata sposata dal 2001 al 2004 con Luca Bestetti, frontman del gruppo musicale francese dei Rockets.

Dopo il divorzio, ha avuto altre relazioni, tra cui quella con l’attore Max Parodi, conosciuto sul set di “Torno a vivere da solo”. Attualmente ha ritrovato l’amore tra le braccia di Marco:

Marco, che ha appena 39 anni – ha raccontato al “Corriere della sera” -. Sei mesi fa non volevo saperne più degli uomini, poi un’amica me lo ha presentato con un affettuoso inganno. Oggi è una presenza preziosa. E’ stato lui, tre settimane fa, a soccorrermi in una crisi.

Le crisi epilettiche e la depressione

La prima crisi epilettica l’ho avuta nel 2007, quando morì mio fratello – dice -. Mi ritrovai a terra, svenuta, non sapevo che cosa mi stesse accadendo. Poi, mentre stavo lavorando a un reality tv, accadde lo stesso. E’ stato allora che mi sono decisa ad approfondire.

Con la depressione è una lotta che dura da molto più tempo:

Ho cominciato a frequentare gli psicologi da bambina, dopo la separazione dei miei. Mi curo, certo, ma non mi sento una malata. Sono consapevole di soffrire di disturbi mentali e non ho remore ad ammetterlo. E’ il primo passo per venirne fuori, come ha dimostrato Fedez, che ringrazio per essersi messo a nudo.