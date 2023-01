Questa sera, lunedì 30 gennaio 2023, andrà in onda la trentesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ma ci sarà spazio anche per il preferito. Mentre nella Casa si formano alleanze, schieramenti e nuovi dubbi, emergono i risultati dei sondaggi sul concorrente preferito dal pubblico da casa, e non mancano affatto le sorprese.

Preferito Grande Fratello Vip 7: ecco chi è

Durante la 30esima puntata del Grande Fratello Vip 7 in programma per la prima serata di oggi, conosceremo il nome del nuovo eliminato, ma anche il preferito dalla Casa. Ma intanto, cosa pensa in merito il pubblico di telespettatori?

Al momento ad occupare i primi posti nei principali sondaggi online sono tre donne e vere protagoniste dell’edizione in corso del reality condotto da Alfonso Signorini: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Mentre nella Casa si fortifica sempre di più l’amicizia tra Nikita ed Antonella, ecco cosa emerge dal sondaggio accolto da Reality House: al primo posto troviamo Nikita con il 26% delle preferenze, seguita da Antonella e da Donnamaria.

Cambia il podio nel sondaggio ospitato nell’ultima settimana da Grande Fratello Forum: se in cima troviamo sempre la Pelizon, alle sue spalle si vanno invece a piazzare Oriana e Antonella.