Aveva destato paura e preoccupazione la notizia del malore che aveva colto Pippo Franco, l’attore 81enne ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo un probabile attacco ischemico transitorio. Come sta adesso Pippo Franco? A svelarlo è stato il figlio Gabriele Pippo che nelle passate ore è intervenuto sui social in modo polemico facendo chiarezza.

Pippo Franco come sta dopo il malore? Parla il figlio

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ansa, il malore che ha colpito Pippo Franco due notti fa sarebbe in via di risoluzione. Le sue condizioni di salute, infatti, sono state definite discrete e non desterebbero particolare preoccupazione.

Ad intervenire nelle passate ore è stato il figlio Gabriele Franco attraverso le sue Storie su Instagram. L’uomo ha commentato in modo polemico le ultime notizie emerse sul conto del padre:

Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete Fantastici. Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte, quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea! Il mio vecchio sta bene. Ringrazio Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. Grazie anche a tutti voi che mi avete scritto.

Un attacco diretto al mondo del giornalismo che aveva prontamente diffuso le notizie del ricovero dell’attore.