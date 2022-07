Pippo Franco ha avuto un ictus, ricoverato d’urgenza: come sta? Le condizioni

Pippo Franco ricoverato d’urgenza a Roma per un ictus. L’attore avrebbe avuto un malore nella notte tra l’11 e il 12 luglio e sarebbe stato trasportato immediatamente in ospedale, così come riferisce FanPage.

Pippo Franco ha avuto un ictus, ricoverato d’urgenza

Le sue condizioni sarebbero apparse fin da subito molto gravi e attualmente è ricoverato al Policlinico Gemelli, dove è arrivato in uno stato critico. Ecco cosa scrive il sito:

C’è grande apprensione per le condizioni di salute di Pippo Franco che, stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, sarebbero apparse da subito molto gravi. Secondo quanto riportato, il conduttore avrebbe accusato un malore nella notte. Arrivato in ospedale, gli sarebbe stato diagnosticato un ictus.

Alcuni giorni fa, proprio l’attore è stato vittima di una fake news sulla sua morte:

La notizia della morte di Pippo Franco è da sempre una bufala tra le più cliccate, anche per questo motivo le prime indiscrezioni sul ricovero, che sarebbe sopraggiunto per un ictus che lo avrebbe colpito questa notte, sono state prese con tutte le attenzioni del caso, come deontologia impone. Questa volta, gli amanti dello spettacolo si augurano tutti che le condizioni possano presto migliorare.