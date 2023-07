Il Festival del cinema di Maratea ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, da Barbara d’Urso a Pio e Amedeo. Quest’ultima, oltre a concedere una interessante intervista nella quale ha parlato anche di Ballando con le Stelle, ha avuto modo di bere un bel caffeuccio insieme a Francesca Fagnani. Chissà che non sia stato amaro come la battuta sferrata dal duo comico pugliese.

Barbara d’Urso tra Pio e Amedeo e Francesca Fagnani

Anche loro ospiti del festival Marateale, Pio e Amedeo hanno approfittato per lanciare una bella frecciatina a Barbara d’Urso, ormai ex volto di Pomeriggio 5. I due attori e comici hanno ironizzato proprio sull’addio di Barbararella dal pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset ed hanno sottolineato le ruggini tra loro e la conduttrice.

Proprio sul palco del Marateale, Pio e Amedeo hanno approfittato per fare qualche battutina sul conto di Barbara d’Urso:

Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale’, abbiamo visto grandissimi nomi, Giancarlo Giannini, Carlo Verdone. Poi abbiamo visto che stava anche Barbara d’Urso… vabbè chiamano cani e porci, andiamo pure noi […] Quando abbiamo visto Barbara d’Urso pensavamo di non meritarcelo. Tanto con lei ci vediamo a set… ah no!

Una simpatia mai nata, quella tra la conduttrice e il duo comico, come confermato da Pio e Amedeo:

Non ci vogliamo bene, soltanto che noi lo diciamo, non come quelli dello spettacolo. Ma quando Pier Silvio ha detto: non ci sarà Barbara, ma quanto è stato bello.

La chiosa è spettata al più clemente Pio:

Noi misuriamo la grandezza dei personaggi quando sanno mettersi in gioco, Maria De Filippi con noi si è messa in gioco fin dal primo giorno. E credo che la d’Urso sia una donna intelligente. Salutiamo Barbara.

Carmelita, intanto, ha preferito rispondere con il silenzio e prendere un caffeuccio con Francesca Fagnani. Che sia un modo per anticipare il suo imminente approdo a Belve? La Fagnani certamente non avrebbe alcun problema ad ospitarla, tanto che nei giorni scorsi si era lasciata scappare un: “È la benvenuta da sempre, non da ieri”.