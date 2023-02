Giulia Salemi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, ha confermato la crisi che sta vivendo con Pierpaolo Pretelli: come ha reagito lui che si trovava in diretta al GF Vip Party con Soleil Sorge?

Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo: la reazione di Soleil

“Voglio essere sincera, stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia, mi auguro che questa cosa non accada”, queste le parole di Giulia Salemi con la voce rotta dal pianto.

Mentre Giulia Salemi annunciava la crisi dallo studio del Grande Fratello Vip in diretta con Alfonso, Pierpaolo Pretelli era in collegamento con il GF Vip Party, lo show in onda su Mediaset Play condotto con Soleil Sorge.

La Sorge si è lasciata andare ad una breve risata (dopo aver sentito “non sono volati piatti”, chiaro riferimento alla lite tra la Murgia e Andrea Maestrelli prima del GF Vip) mentre Pierpaolo ha ascoltato Giulia in religioso silenzio ma poi ha commentato:

Non c’entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro.