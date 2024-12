Perla Maria rifatta? Ritocco a 14 anni, Maria Monsè: “L’ho resa felice”

Perla Maria, nuova concorrente del Grande Fratello insieme alla madre, è rifatta? Questa la domanda più ricorrente quando si parla della giovane, appena maggiorenne. La scelta di Maria Monsè di consentire alla figlia, all’epoca quattordicenne, di sottoporsi a un trattamento estetico al naso, scatenò in passato accese discussioni.

Perla Maria rifatta? Le dichiarazioni di Maria Monsè

Maria Monsè nel 2020 intervenne durante il programma La Vita in Diretta, per difendere la sua decisione, spiegando che non si è trattato di chirurgia, ma di tre iniezioni di acido ialuronico: “È un trattamento temporaneo, non invasivo. Dovrebbero premiarmi per aver reso felice mia figlia”.

Tuttavia, i pareri medici sollevarono dubbi sulla correttezza della procedura su una paziente così giovane. Il trattamento, noto come rinofiller, è una procedura estetica non chirurgica che corregge lievi inestetismi del naso con risultati temporanei della durata di sei mesi. Maria Monsè ha sottolineato che la decisione è nata dal desiderio di aiutare la figlia a superare un disagio legato al suo aspetto, aggravato da episodi di bullismo.

“Non è qualcosa di irreversibile, a quest’età le ragazze vogliono sentirsi bene con se stesse”, dichiarò la Monsè. Tuttavia, il medico presente in studio ribadì che i 14 anni sono un’età troppo precoce per un trattamento del genere, citando i 18 anni come soglia minima consigliata: “Non accetterei mai una paziente così giovane, anche con certificati psicologici”.

Mentre Maria Monsè si disse orgogliosa della scelta, il pubblico e gli esperti si divisero. “Perla Maria è felice ora”, concluse la Monsè.