Perché Stefania Orlando non va in Tv? L’ex gieffina commenta – VIDEO

Che fine ha fatto Stefania Orlando? Sono in tanti a farsi questa domanda dopo averla vista per quasi sei mesi nella Casa del GF Vip, protagonista indiscussa dell’ultima edizione del reality, vinto dall’amico Tommaso Zorzi. Se, infatti, c’è chi ha lamentato nei giorni scorsi una sua assenza anche sui social, adesso ci si domanda sul perché del suo silenzio nei principali salotti Tv.

Ecco perché Stefania Orlando non la vediamo in Tv

Stefania Orlando qualche giorno fa è dovuta intervenire per fare chiarezza sulla sua lontananza social e smentire le voci di chi la vorrebbe in crisi con il marito Simone Gianlorenzi. I due, in realtà, non solo sarebbero più uniti che mai ma sarebbero coinvolti in un progetto musicale della stessa Orlando attualmente in lavorazione.

Nelle ultime ore, intanto, l’ex gieffina è intervenuta ancora attraverso le sue Instagram Stories per fare ulteriore chiarezza in merito alla sua assenza dalla Tv (video in apertura):

Stamattina sento proprio la necessità, l’esigenza di tranquillizzare una parte di voi. Volevo dirvi che è anche una mia scelta quella di non andare nei programmi, perché ho bisogno di stare un po’ per fatti miei. Sto facendo musica, sto facendo altre cose. Quindi, nessuno ‘non mi vuole’, non c’è niente sotto. Succederanno delle cose, dobbiamo soltanto aver pazienza. Tutto va bene, voi dovete continuare a sostenermi con grande positività.

L’ex Queen del GF Vip ha infine aggiunto, prima di congedarsi: