AGGIORNAMENTO: Manuel ha risposto alla pagina Instagram smentendo con forza questo gossip che, vista la sua reazione, sembrerebbe essere falso. Giudicate voi!

Perché è finita tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? Il portale The Pipol ricostruisce il “prima” e “dopo” svelando un potenziale retroscena che avrebbe provocato la rottura definitiva.

Manuel custodisce da sempre il sogno di partecipare alle paraolimpiadi e per questo si cura e si allena quotidianamente. Attenzione: quando Manuel si presta alle cure, lo fa in un ambiente sanificato, con poche persone all’interno, ma soprattutto, persone autorizzate.

A questo punto il racconto prosegue:

dettate dalla struttura, ma il litigio con Lulù sfocia in termini che non raccontiamo.

Mentre Bortuzzo è dentro e si sottopone a una fisioterapia dolorosa, fuori si scatena il caos: Franco tutela il figlio per far rispettare le regole

Un giorno, Lulù decide di andare con Manuel a fare fisioterapia e con loro c’era anche Franco. Il diktat era chiaro: entra solo Manuel. Lulù non ci sta e impone la sua presenza dentro la stanza.

E conclude:

Da quel momento è la fine. Quel litigio manda completamente in crisi il ragazzo che si trova a scegliere definitivamente tra la sua famiglia e Lulù. Ed è la prima volta che anche a Manuel non va giù il comportamento (forse bonario) della Selassiè: si sente mancato di rispetto. I due si staccano. Lui vola dall’amico Gianmaria Antinolfi, lei torna a casa dalle sorelle.

La coppia si ritrova a Napoli per provarci ancora una volta. Ma qualcosa ormai si è rotto. Quando Lulù va alla festa di Alex Belli, Manuel decide con estrema serenità che questa storia non è più una storia. D’accordo con il management (che era lo stesso delle sorelle Selassiè) fa partire il comunicato. Per lui la storia è finita.

E questa volta non è per i disagi con la famiglia Bortuzzo ma perché il ragazzo si è sentito violato nella sua sfera più importante: quella legata al percorso di riabilitazione.