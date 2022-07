Peli, ciclo e bisogni fisici: cosa succede all’Isola, svelati tutti i retroscena

Ormai da un paio di giorni, i finalisti dell’Isola dei Famosi hanno ripreso in mano i social, svelando alcuni interessanti retroscena sul reality show. Marialaura De Vitis, ha raccontato alcuni retroscena su depilazione, ciclo e bisogni fisici.

Peli, ciclo e bisogni fisici: cosa succede all’Isola: Marialaura svela i retroscena

Dove si fanno i bisogni quando ti trovi all’Isola dei Famosi? Una prima curiosità l’aveva già soddisfatta Edoardo Tavassi ma anche Marialaura De Vitis ha aggiunto alcuni dettagli:

Ok, tremila domande così… senza entrare troppo nei particolari sull’Isola c’è un secchio bello grande, nascosto, in una parte un po’ privata in mezzo agli alberi. Chi vuole può andare lì e chi non se la sente può usare la natura nel modo più creativo possibile.



Sull’Isola, naturalmente, non esiste la doccia:

La parola doccia mi fa abbastanza ridere perché non esiste lì. Ci si lava in mare, acqua salata, con un sapone ecosostenibile e quindi quando va nell’acqua non la inquina.

In ultimo, spazio alle curiosità su mestruazioni e depilazione: