Carmen Di Pietro, intervistata da FanPage dopo l’Isola dei Famosi, ha parlato della sua esperienza con il reality show parlando pure del figlio Alessandro Iannoni e la possibilità di vederlo entrare nel mondo dello spettacolo.

Se mio figlio Alessandro mi dicesse che vuole lavorare nel mondo dello spettacolo, come la prenderei? Non c’è questo problema, non vuole fare questo lavoro, tant’è che lui finito il contratto il 23 maggio ha detto basta ed è tornato all’università.