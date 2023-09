Andrea Zelletta ospite di Casa SDL, ha parlato del Grande Fratello Vip, svelando di sentirsi il “peggior concorrente” del reality show. Per quale motivo è stato così duro con se stesso? Scopriamolo a seguire.

Sono stato il peggior concorrente per dinamiche della Casa del Grande Fratello Vip, credo di essere la peggior persona su cui fare gossip. Dentro la Casa sappiamo come va, ma penso proprio di farmi gli affari miei, altro che gossip. Io guardo al mio orticello. Sono arrivato in finale? Figurati come stavano inguaiati gli altri.