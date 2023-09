Nessuna pace tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Proprio l’attuale concorrente di Tale e Quale Show, ha confermato la distanza con la sorella minore nel corso del Grande Fratello Vip, mentre ascoltava la storia personale di Antonella Fiordelisi.

Perché Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato? Ecco il motivo

Ginevra Lamborghini, in più di un’occasione, aveva raccontato di non conoscere il motivo che ha spinto la sorella a interrompere il loro rapporto:

Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta. I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è che tutti dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso a quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo, ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separati dal 2019.

Una volta fuori dal GF Vip sembrava che i rapporti tra le due si fossero un po’ distesi:

Io cerco di farmi vedere presente con molto rispetto perché non voglio essere invadente. Quando posso e me la sento le mando sempre il messaggio per chiedere come sta e dirle che la sto pensando. Ci sono volte che mi risponde e volte che non lo fa ma io l’accetto tranquillamente.

Intervistata da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” su Radio Radio, Ginevra Lamborghini aveva fatto intendere che le cose con la sorella fossero migliorate:

Io e la mia sorellina… guarda, io ti dico… è un po’ presto per parlarne però abbiamo avuto modo di riavvicinarci dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip, passettino dopo passettino. La cosa bella è che io questo non me l’aspettavo. Anche se ricostruire il rapporto sarà impegnativo per me corrisponde ad aver vinto il reality. Alla mia uscita è corrisposto subito un riavvicinamento da parte di mia sorella che mi ha riempito il cuore è stata la porticina che piano piano si aprirà sempre di più e sono contentissima di questo, sta andando piano piano sempre più bene. Noi non abbiamo mai davvero litigato, ci sono state un sacco di incomprensioni ed un periodo lungo di assenza di comunicazione. Lei deve riprendere i rapporti con me e riconoscermi ed io uguale perché negli ultimi due anni l’ho vista più in TV che in casa, per me è veramente tantissimo questa cosa. Piano piano, poco poco… abbiamo un piccolo rapporto, vediamo dove andrà.

Ecco il presunto motivo del litigio secondo Chi Magazine

Ma perché tanto astio tra sorelle? O meglio tra Elettra verso Ginevra? La motivazione è questa: a un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra. Così si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà. Il “no” di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità. Ci confida, infatti, che è difficile farsi largo nel mondo della musica e in quello della televisione, bisogna avere le spalle larghe. Insomma, a suo dire vorrebbe cercare di tutelare la sorella, ma a Ginevra poco importa e così va avanti per la sua strada, disintegrando in questo modo il rapporto con Elettra.

Secondo Chi Magazine le possibilità di far pace sarebbero molto scarse:

Possibilità di far pace? Noi che abbiamo seguito Elettra Lamborghini per mesi e abbiamo tentato di capire se ci fossero i margini per un lieto fine, oggi diciamo: assolutamente no, purtroppo.