Tra le pagine di Chi Magazine, uscito oggi con il nuovo numero, si parla della rottura tra Ginevra e Elettra Lamborghini. L’articolo che prometteva scoop e retroscena, non fa altro che confermare la versione che Giovanni Ciacci ha raccontato al Grande Fratello Vip.

Ma perché tanto astio tra sorelle? O meglio tra Elettra verso Ginevra? La motivazione è questa: a un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra.

Così si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà.

Il “no” di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità. Ci confida, infatti, che è difficile farsi largo nel mondo della musica e in quello della televisione, bisogna avere le spalle larghe. Insomma, a suo dire vorrebbe cercare di tutelare la sorella, ma a Ginevra poco importa e così va avanti per la sua strada, disintegrando in questo modo il rapporto con Elettra.