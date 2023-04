Party esclusivo (e conclusivo) del Grande Fratello Vip 7. Ieri sera molti, ma non tutti, dei concorrenti della ultima edizione del reality show si sono ritrovati in un locale di Roma per festeggiare insieme la conclusione del programma, che ha visto trionfare Nikita Pelizon.

Party del Grande Fratello Vip, alcuni ex concorrenti si sono lamentati?

Tra i vipponi presenti Milena Miconi, Giaele De Donà e Alberto De Pisis, e poi Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia, Antonella Fiordelisi, Nicole Murgia, Ginevra Lamborghini, Luciano Punzo, George Ciupilan e Luca Salatino.

Assente invece Luca Onestini: “Causa impegni inderogabili”, come ha scritto lui stesso su Twitter. Anche Antonino Spinalbese ha preferito non esserci ma non conosciamo il motivo.

Le più scatenate sono state “le ragazze del van” (Giaele De Donà, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Nicole Murgia). Antonella e Nikita si sono ritrovate, felici di confermare il loro forte legame nato durante il GF Vip.

Ginevra Lamborghini ha colto l’occasione della festa per lanciare il suo nuovo singolo con Dj Matrix “Equatore” uscito proprio a mezzanotte.

Tra risate, balli scatenati, sorrisi e storie condivise su Instagram, pare che qualcuno si sia lamentato del cibo, così come hanno riportato Deianira e Amedeo Venza mostrando una chat:

“In che senso? Non era arrangiato? No, vabbè volevano magnà?”, si legge. La fonte rivela: “Ti rendi conto, non gli basta! Si aspettavano primo, secondo, terzo e dolce”. Evidenziato in nero si legge:

La nostra spia ci fa sapere che alcuni ex concorrenti commentano la festa: ‘Che tirchi’”.

Dopo l’audio-gate spunta un nuovo pettegolezzo?