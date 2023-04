Pure Aida Yespica, dopo il Grande Fratello Vip, rimane in pista ed entra a far parte di OnlyFans dopo “aver perso una scommessa”, afferma e poi aggiunge: “Sono molto eccitata di condividere la mia vita privata”.

Ex del Grande Fratello Vip su Onlyfans: quanto costa l’abbonamento

Quanto costerà iscriversi al profilo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Abbonarsi al suo profilo ha un prezzo mensile di 25 dollari.

“Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi”, con queste parole Aida Yespica ha spiegato la scelta di aprire un profilo Onlyfans.

Nonostante molti complimenti, ci sono state anche tante critiche: “Finita nel dimenticatoio giustamente perché non aggrapparsi al treno Onlyfans in cui navigano *** che per normalissime foto sborsano 50/60€ se non di più, AH GIUSTO LA SCOMMESSA. Vi dice bene che quella massa di *** non finirà mai e voi andrete avanti grazie a loro”, si legge tra i commenti.

Cosa ne pensate?

“Un raggio di sole è sufficiente per cancellare milione di ombre” (S.Francesco D’assisi) @ Assisi, Italy https://t.co/3Gn5jhLTti — AIDA YESPICA (@Aidayespica27) March 20, 2019