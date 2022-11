Paolo Ciavarro, ospite di Casa Chi, ha parlato del suo amico Edoardo Donnamaria e la cognata Micol Incorvaia: cosa ne pensa di Antonella Fiordelisi? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha esaminato lucidamente la situazione.

Paolo ha svelato alcuni retroscena sulla storia tra Edoardo e Micol: “Si sono conosciuti in una circostanza particolare. Lui mi ha confessato di questa relazione dopo che sono uscito al GF Vip”.

Ciavarro ha aggiunto:

Mi fa “Eh sai ti devo parlare“, e lì sale l’ansia. “Sai ho conosciuto una ragazza, è una in particolare. E’ tua cognata“. – riportano IsaeChia – Ma io dico, con tutte le donne, proprio mia cognata che tra l’altro ancora non conoscevo? Mi ha raccontato “abbiamo iniziato a scriverci sui social perché ti prendevamo in giro a te e a Clizia”.

E per quanto riguarda Antonella, Ciavarro aggiunge:

Sicuramente con Antonella è più avanti. Qualcuno dice che sta giocando, che lei è cambiata dopo l’ingresso del padre. E’ difficile dare un giudizio non conoscendola. So che come tutte le storie nate lì dentro tutti giudicano, è tutto finto. Insomma, non è facile. Loro sanno quello che provano. Sicuramente, una cosa è certa, Edoardo ha perso la testa. Ieri sera ho sentito paroloni, che si sono innamorati.

Si leggeva negli occhi di Antonella il bene che prova per Gianluca, le sue lacrime sono giustificate. E’ emerso questo suo lato umano. Se però devo pensare che poi a lei dà fastidio che Edoardo abbracci Micol, posso dire che è esagerato, due pesi due misure. Questo direi ad Edo. Spero riesca a tirare fuori anche il suo lato profondo, lui è intelligente e colto. Spero esca fuori anche questo.