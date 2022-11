Dayane Mello ha smentito le dichiarazioni di Luciano Punzo al Grande Fratello Vip. Il modello campano, chiacchierando con Sarah Altobello, ha svelato di avere avuto una breve relazione con la brasiliana dopo Pechino Express.

E se Luciano Punzo svela di avere avuto una storia con la modella brasiliana, proprio Dayane Mello ha smentito questa indiscrezione scrivendo un post sul suo account ufficiale di Instagram:

Ma guarda veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po’ di notorietà, caso mai se fosse stato un vero uomo non avrebbe aperto la bocca per parlare, che tristezza.