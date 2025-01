“Pamela Petrarolo torna nella Casa del Grande Fratello”: ecco quando rientrerà in gioco

Pamela Petrarolo torna in gioco al Grande Fratello: ecco da quando

Mentre l’amica ed anche lei ex ragazza di Non è la Rai, Ilaria Galassi, medita di lasciare la Casa, Pamela Petrarolo si prepara a rientrare in gioco. Questa l’ultima indiscrezione resa nota dalla pagina X di TrashTvStellare.

Pamela Petrarolo torna al Grande Fratello

“Pamela Petrarolo torna nella Casa del Grande Fratello. Il suo rientro in gioco avverrà nella puntata di mercoledì”, svela il profilo social.

Pamela era uscita nella puntata del Grande Fratello dello scorso 30 dicembre per non meglio precisati “problemi familiari”. Tuttavia, sin dalla sua annunciata decisione, Alfonso Signorini aveva auspicato in un suo repentino ritorno.

“Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità”, aveva detto la Petrarolo.

Lo stesso padrone di casa, commosso e sorpreso, aveva replicato:

Ti voglio ringraziare per come hai saputo vivere l’esperienza del Grande Fratello. Sei sempre stata un’ottima concorrente. Sappiamo quanto per te questo sia importante, ma capiamo che ora c’è qualcosa di più grande.

La stessa Pamela ha ricondiviso nelle sue Instagram Stories tutti i post di coloro che si dicevano felici per il suo ritorno al Grande Fratello.