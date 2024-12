Un momento di forte emozione ha caratterizzato la puntata del Grande Fratello di ieri sera, l’ultima dell’anno. Pamela Petrarolo, tra le protagoniste più apprezzate di questa edizione, ha annunciato la sua decisione di abbandonare la Casa a causa di gravi problemi familiari.

In lacrime, Pamela ha spiegato la sua decisione, che ha sorpreso proprio tutti, a partire dagli inquilini e passando per il pubblico da casa:

Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità.