Torna l’appuntamento settimanale con Verissimo, il tradizionale rotocalco della rete ammiraglia di casa Mediaset, condotto da Silvia Toffanin a partire dalle ore 16.30. Tanti gli ospiti di questo sabato 14 ottobre che si racconteranno al cospetto dalla padrona di casa, tra storie toccanti e – questo è quasi scontato – tante lacrime. Ecco a seguire le anticipazioni sul nuovo appuntamento.

Ospiti Verissimo, puntata di sabato 14 ottobre

Primo appuntamento del weekend all’insegna di Verissimo, quello di oggi, sabato 14 ottobre, con i numerosi ospiti di Silvia Toffanin. Si partirà dall’ex Vippona Elisabetta Gregoraci, in studio insieme al figlio Nathan Falco.

Nella puntata odierna di Verissimo anche Angelina Mango, ex allieva di Amici, la quale è di recente partita con il suo tour Voglia di vivere. A Verissimo prosegue la presenza di ospiti che giungono direttamente dalla soap opera turca, Terra Amara. Questo sabato 14 ottobre ci saranno Selin Genç e Aras Şenol, gli attori che interpretano i ruoli di Gulten e Cetin.

L’attesa però sarà tutta per la presenza in studio di Sophie Codegoni, dopo la rottura da Alessandro Basciano, e poi un ex concorrente di questa edizione del Grande Fratello, ovvero uno degli ultimi eliminati, Lorenzo Remotti.