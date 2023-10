Le Iene ripartono da tutta una serie di interessanti novità, a partire da oggi 3 ottobre, nella prima serata di Italia 1. La prima e più importante sarà l’assenza di Belen Rodriguez, sostituita alla conduzione da Veronica Gentili. Nella puntata di apertura non mancheranno gli ospiti né i servizi realizzati dagli inviati storici de Le Iene.

Le Iene, la prima puntata stagionale del 3 ottobre

Dopo il successo con il singolo Italodisco che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate, saranno ospiti de Le Iene i The Kolors. Tra gli altri protagonisti della serata anche Elaheh Tavakolyan, giovane iraniana simbolo della lotta nel suo Paese e Seydou Sarr, il 21enne senegalese, protagonista del film Io capitano di Matteo Garrone.

Spazio poi ai tanti servizi della puntata, a partire da quello realizzato da Gaston Zama sulla veggente di Trevignano, Gisella Cardia. Nel nuovo servizio l’autore sottopone le statuine sacre finite al centro delle polemiche per le presunte lacrime e per il sangue che avrebbero versato, a vere e proprie tac.

Non mancheranno i servizi sull’immigrazione, dal reportage di Luigi Pelazza girato ad Atene che documenta il traffico organizzato da gruppi somali a quello di Alice Martinelli che incontra diversi ragazzini stranieri e non accompagnati, sfuggiti al circuito dell’accoglienza in quanto respinti per mancanza di posti nelle comunità, o perché desiderosi di raggiungere altri Paesi.

Con Filippo Roma si parla di secondary ticketing e visite al Colosseo. Infine, dopo che Flavio Briatore in una recente dichiarazione ha detto che “Su 150-200 curriculum vitae che ci mandano ne prendiamo 1”, Nicolò De Devitiis sarà alle prese con un colloquio di lavoro con l’imprenditore. Come se la caverà?