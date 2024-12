Oroscopo 2025: Simon & The Stars rivela l’anno della svolta per quattro segni zodiacali

Un anno di grandi cambiamenti: il 2025 si preannuncia cruciale per alcuni segni zodiacali, stando alle previsioni di Simon & The Stars, uno degli astrologi più seguiti in Italia. In un’intervista al Fatto Quotidiano, l’esperto ha dichiarato: “Quest’anno ci sono quattro segni che rialzano la testa dal 2008.” Una frase che promette di cambiare le prospettive di milioni di persone.

L’oroscopo 2025: svolta per Cancro, Ariete, Bilancia e Capricorno

Simon & The Stars ha indicato con chiarezza i protagonisti del 2025: Cancro, Ariete, Bilancia e Capricorno. “Dal 2008 questi segni hanno vissuto eventi complessi. Ora è il momento di rialzarsi” afferma l’astrologo, sottolineando come l’astrologia possa servire a mettere in prospettiva il passato per affrontare il futuro con consapevolezza.

Secondo Simon & The Stars, il 2008 è stato un anno particolarmente significativo: “È coinciso con eventi complicati che hanno lasciato il segno”. Nel 2025, invece, queste energie si ribalteranno, portando nuove opportunità e decisioni importanti. Per il Capricorno, ad esempio, si profila un bivio cruciale: “Potrebbe essere l’anno in cui ci si chiede: ‘Ma chi me lo fa fare?'”.

Simon & The Stars sottolinea l’importanza di raccontare il passato per costruire una narrativa coerente con il presente. Durante l’intervista, ha ricordato un episodio emblematico: il giorno delle elezioni italiane del 26 settembre 2022, il suo oroscopo per il Capricorno conteneva le stesse parole pronunciate da Giorgia Meloni, Capricorno, nel suo primo discorso da Presidente del Consiglio: “Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Da domani dovrete dimostrare tutto il vostro valore”.

Un 2025 da protagonisti

Morandi invita i suoi lettori a vivere l’oroscopo come uno strumento di riflessione, non solo come un gioco. “Anche chi è scettico, in alcuni momenti, rimane colpito dalle ricostruzioni che propongo”, conclude l’astrologo.