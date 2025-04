Funerali Papa Francesco in diretta tv: dove guardarli e come cambia la programmazione

Sabato 26 aprile alle ore 10, il mondo assisterà ai funerali di Papa Francesco presso San Pietro, un evento che attirerà migliaia di turisti e milioni di telespettatori da tutto il globo. Le emittenti televisive italiane si preparano a trasmettere in diretta questo momento storico, offrendo agli spettatori l’opportunità di partecipare virtualmente.

Cosa aspettarsi dai funerali di Papa Francesco

In seguito alla morte di Papa Francesco, l’attenzione mondiale si concentra sulle cerimonie funebri. L’evento sarà caratterizzato da omaggi solenni e discorsi commemorativi da parte di leader religiosi e politici. Tuttavia, sussiste una controversia riguardo alla volontà del pontefice di non essere esposto dopo la morte, contrastata dalle immagini diffuse recentemente.

Durante i giorni precedenti ai funerali, molte emittenti forniranno aggiornamenti costanti. Domani mattina, in particolare, il TG1 terrà un altro speciale alle 10, documentando il primo incontro dei fedeli con la bara di Papa Francesco.

Dove guardare i funerali di Papa Francesco in TV

Numerose emittenti italiane hanno programmato speciali per coprire l’evento:

Rai 1 : Speciale del TG1 dalle 8:30.

Canale 5 : Speciale del TG5 condotto da Cesara Buonamici dalle 8:45.

La7 : Speciale del TGLa7 condotto da Enrico Mentana.

RaiNews24, Tgcom24, SkyTG24, TV 2000 : Tutti offriranno copertura dettagliata dell’evento.

Come cambia la programmazione

La Rai ha annunciato modifiche significative al palinsesto del fine settimana in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Tre programmi saranno sospesi per dare spazio alla copertura dei funerali pontifici, mentre lo speciale di Affari Tuoi previsto per il 2 maggio è stato posticipato al 4 maggio, come confermato da Giuseppe Candela.

Sabato sera, L’Eredità non andrà in onda come programmato su Rai1, con la versione in prime time del popolare quiz spostata a domenica 27 aprile in segno di rispetto per l’evento solenne. Anche Ciao Maschio, il talk show di Nunzia De Girolamo, sarà interrotto. Inoltre, Affari Tuoi non sarà trasmesso in access prime time.

La riorganizzazione del palinsesto è stata necessaria per rispettare il momento di lutto nazionale e per garantire una copertura adeguata dei funerali di Papa Francesco, evento che attira l’attenzione di milioni di telespettatori in tutto il mondo.