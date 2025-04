Come è morto Papa Francesco: le possibili cause del decesso e le ultime ore di vita

Papa Francesco è morto il 21 aprile 2025 alle 7:35. Scopri le cause della morte, dall’insufficienza respiratoria all’ipotesi di ictus, e cosa è successo nelle sue ultime ore.

Papa Francesco è morto il 21 aprile 2025 alle ore 7:35 del mattino, nel giorno di Pasquetta, dopo una crisi improvvisa che ha colpito il Pontefice nelle ore precedenti. La notizia del decesso è stata ufficializzata intorno alle 10:00, lasciando il mondo cattolico e non solo in uno stato di profonda commozione. Ma cosa ha causato la morte di Papa Francesco e come ha vissuto le sue ultime ore?

Come è morto Papa Francesco? Le ipotesi

Le condizioni di salute di Papa Francesco erano da tempo oggetto di attenzione. Negli ultimi mesi aveva affrontato diverse complicazioni, tra cui una grave infezione respiratoria polimicrobica che lo aveva costretto a lunghi ricoveri presso il Policlinico Gemelli di Roma. Nonostante un’apparente ripresa, il Santo Padre si è aggravato improvvisamente, fino all’esito fatale.

Secondo il professor Matteo Bassetti, infettivologo, le comorbidità del Pontefice – tra cui l’immunodepressione causata dall’uso di cortisone, il sovrappeso e l’età avanzata (88 anni) – hanno reso particolarmente insidiosa l’infezione. “Credo che sia stata l’insufficienza respiratoria a portarlo al decesso”, ha dichiarato Bassetti a RaiNews.it, sottolineando quanto le complicanze post infettive possano risultare fatali nei pazienti più fragili.

Nei giorni precedenti alla morte, Papa Francesco era apparso visibilmente provato: il volto stanco, la voce flebile. Eppure, aveva voluto essere presente tra i fedeli per la benedizione pasquale, ricevendo l’ultimo abbraccio del popolo.

Anche lo pneumologo Claudio Micheletto ha evidenziato il quadro clinico complesso del Pontefice. “Il Papa soffriva di insufficienza respiratoria e aveva bisogno dell’ossigeno. Con la ridotta ossigenazione, il cuore è andato in sofferenza e può essere sopraggiunto un arresto cardiaco come conseguenza di una crisi respiratoria acuta”.

Un’altra ipotesi avanzata dai medici del Gemelli riguarda un possibile ictus, probabilmente di natura emorragica, come causa diretta del decesso. In tal caso, il problema cerebrale potrebbe essere stato innescato o aggravato dalla condizione respiratoria già compromessa.

Durante l’ultimo ricovero, Papa Francesco aveva anche mostrato segni di insufficienza renale, ulteriore segnale di un quadro clinico gravemente compromesso.

Le cause del decesso – insufficienza respiratoria, ipotesi di ictus, complicanze da infezione polimicrobica – delineano una fine segnata dalla fragilità fisica, ma anche da un’immensa forza spirituale. Il Pontefice ha affrontato la sofferenza con dignità e fede, offrendo al mondo un’ultima, potente testimonianza di umanità.