Papa Francesco è morto

Sì, purtroppo la notizia è confermata: Papa Francesco è morto questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, alle ore 7:35. L’annuncio è stato dato ufficialmente dal cardinale Kevin Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, durante una diretta straordinaria da Casa Santa Marta, convocata d’urgenza per comunicare la notizia.​

Il Pontefice, all’anagrafe Jorge Mario Bergoglio, aveva 88 anni ed era stato recentemente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite, poi evoluta in polmonite bilaterale. Dopo essere stato dimesso il 23 marzo, si trovava in convalescenza in Vaticano. ​

Nel suo messaggio, il cardinale Farrell ha ricordato Papa Francesco come un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al servizio del Signore e della Chiesa, incarnando i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, soprattutto verso i più poveri e gli emarginati. ​

Papa Francesco è stato il 266º Pontefice della Chiesa Cattolica e il primo di origine argentina. È stato eletto il 13 marzo 2013, succedendo a Papa Benedetto XVI.

Il suo pontificato è stato caratterizzato da un forte impegno per la giustizia sociale, l’ambiente e la riforma della Curia romana.

Al momento, non sono ancora stati comunicati i dettagli ufficiali riguardo ai funerali e alle celebrazioni commemorative. Per aggiornamenti ufficiali, è possibile consultare il sito della Sala Stampa della Santa Sede.