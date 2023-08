Oriana Marzoli torna in Spagna con l’Italia nel cuore: le parole sul GF Vip e il pensiero per gli Oriele

La decisione di Oriana Marzoli appare ormai irremovibile. L’ex Vippona, dopo la rottura con Daniele Dal Moro, ha deciso di fare una scelta a quanto pare definitiva, sia sul piano privato che lavorativo: tornare in Spagna. Una decisione niente affatto semplice, per lei come per i sostenitori degli Oriele, che hanno sperato fino alla fine in un cambio di rotta.

Oriana Marzoli e le parole sull’Italia e sul GF Vip

Le crisi continue ed i reiterati tira e molla tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno portato la bella venezuelana a prendere una decisione definitiva: lasciare l’Italia. Non senza l’amaro in bocca.

E’ la stessa ex Vippona a sentirsi travolta da un’ondata di affetto da parte dei fan degli Oriele, tanto da condividere uno dei tanti messaggi ricevuti: “Bebè tu non dimenticherai mai l’italiano e gli italiani non si dimenticheranno di te… Tu tornerai in Italia ne sono sicura… Ti si ama”. In tutta risposta la Marzoli ha replicato: “Grazie a tutti per tutto questo affetto davvero”.

L’ex di Daniele Dal Moro ha poi condiviso anche alcuni dei momenti più belli vissuti nella spiatissima Casa di Cinecittà ed ha così commentato l’esperienza al GF Vip nostrano:

No vabbè anche questo…vi giuro che mi viene da piangere… giuro che è stato il programma più bello che ho fatto in vita mia… il momento giusto, le persone, il paese, la lingua… tutto.

La nostalgia dell’Italia e il grande affetto nei suoi confronti la porteranno, in un futuro prossimo, a valutare la scelta di fare ritorno?

Grazie a tutti per tutto questo affetto davvero ✨ https://t.co/T2Snrkipxf — Oriana Marzoli (@OrianaGMarzoli) August 12, 2023