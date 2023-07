Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati (ancora). Questa volta, secondo il veneto, non ci sarebbe alcuna possibilità di fare un passo indietro (in apertura dell’articolo il video della lite).

“Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrei partire domani”, ha scritto Daniele su Twitter.

L’ex gieffino ha poi continuato:

Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i cazz* miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!