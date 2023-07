Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati di nuovo. Al termine del Grande Fratello Vip, la coppia ha appassionato il pubblico anche per via del loro rapporto decisamente complesso.

Dopo l’ultimo litigio che ha coinvolto social e fan, gli Oriele sembrano essersi riappacificati e sono stati tranquilli per alcune settimane fino a quando…

Proprio in queste ore è stato pubblicato un video con protagonista proprio Daniele mentre sbotta nei confronti di Oriana a cena insieme a Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Il video (che trovate in apertura e chiusura del nostro articolo) è diventato subito virale.

Ma non è finita qui.

Gli Oriele hanno anche smesso di seguirsi anche se c’è chi giura che sarebbe stata Oriana a bloccare Daniele su Instagram.

Cosa ne pensate?

Pronta anche la conferma di Daniele:

Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani.

Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servo a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i cazz* miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!