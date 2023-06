Oriana cancella un tweet: Daniele lo nota e dice addio agli Oriele

Oriana Marzoli stanotte ha scritto un tweet che poi ha prontamente cancellato ma non è passato inosservato e Daniele Dal Moro si è accorto ed ha voluto replicare, sempre su Twitter, dicendo “addio” all’hashtag di coppia.

“Non so più come chiederlo, ma non voglio essere taggata in video con quella persona. Se mi taggate, levo il tag subito! Quindi sarà una perdita di tempo. Rispetto, grazie” ha scritto Oriana (ma poi ha cancellato).

Daniele Dal Moro, con il suo secondo account (il primo lo hanno sospeso), ha scritto una serie di commenti dicendo addio al fandom di coppia:

Non ho mai risposto a nessun commento perché ad Oriana dava fastidio (anche se la trovavo davvero infantile come cosa). A casa mia si chiama educazione e se una persona mi conosce, non è in cattivi rapporti con me non vedo per quale motivo non dovrei rispondere.

Sono stato attaccato come sempre e dipinto come al solito come una merd* quando vi ricordo che se siamo arrivati a questo punto di certo non è per colpa mia.

Purtroppo sono arrivato ad una conclusione e mi dispiace dirlo ma SOLO su questo lo Orianistas hanno regione…

Voi volete la coppia a tutti i costi e mi offendete per cosa?!? Perché ho risposto a dei commenti su Instagram dopo che sono stato bloccato e cancellato ovunque???

Volete che vi mando tutti i video che mi mandano da mesi di Oriana dove fa cose ben peggiori??

Vi assicuro che fa male!

Ma voi lo sapete come ci si sente guardando tutto quello che mi mandano su Oriana da mesi tutti i giorni?!?

Lei ha fatto partire tutto questa merd* e io dovrei fare il primo passo?! Dopo tutto quello che faccio finta non è mai successo solo perché volevo davvero stare con “QUELLA PERSONA”!

Anche no. Io voglio una ragazza che con le persone per lei importanti mi porta in alto non che mi fa togliere il follow dopo 5 minuti.

Penso sempre di essere stato onesto e di aver sempre parlato a voi con la massima sincerità e disponibilità eppure vengo sempre attaccato e trattato come un ragazzino che non sono e messo in dubbio su ogni cosa, soprattutto sul mio interasse e sul motivo per cui sono qui con voi.

Mi sono praticamente sempre staccato dal mio fandom personale e sono sempre e solo stato con gli Oriele perché leggere commenti di disappunto verso Oriana non mi sta bene.

Il suo fandom personale usa dei modi e dei toni verso di me che sono agghiaccianti! Assolutamente imparagonabili rispetto a quello che scrivono i miei.

Arrivando persino a creare storie IG false solo per infangare e ridicolizzando ogni giorno deridendomi per la squalifica di cui loro sono gli artefici.

Io più di una volta ho preso le sue difese anche qui!

Mai una singola parola da parte sua in mia difesa su quell’#, anzi quando a me a parti inverse verrebbe da VOMITARE a leggere quello che scrivono sulla mia ragazza e non sarei mai più entrato lì dentro.