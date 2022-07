Clarissa Selassiè, dopo aver scoperto chi sono le opinioniste del Grande Fratello Vip 7, ha lanciato una piccola frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini e la sua decisione ufficiale.

Come ben sapete, le opinioniste del GF Vip saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli (per il secondo anno consecutivo nonostante le sue precedenti dichiarazioni). Interpellata dai fan, la Selassiè ha svelato cosa ne pensa:

Cosa ne penso delle opinioniste? Allora assolutamente massimo rispetto per le grandi carriere di queste due donne ma io mi ero sempre espressa in questi mesi nel voler fare anche io l’opinionista credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me!